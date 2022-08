Podium Klassiek weer in startblokken: intimiteit en beleving in designdecor

EINDHOVEN - Podium Klassiek, de concertserie in de Eindhovense Kazerne die laagdrempeligheid als leidraad heeft, staat in de startblokken voor een nieuw seizoen.

De klassiek concertserie startte in 2014 in de rommelige Oude Rechtbank, maar verhuisde snel naar de Kazerne aan de Paradijslaan, midden in de stad waar de kunsten elkaar omarmen. Mooie muziek rondom design-exposities.

In een grote ruimte met een uitstekende akoestiek zitten de toehoorders in een kring om de musici heen, zodat zij hen bijna kunnen aanraken. Dat veroorzaakt betrokkenheid, nog versterkt als de uitvoerders ook iets persoonlijks over hun programma vertellen.

Quote We overleef­den corona, de populari­teit is gegroeid, een vast publiek kent de weg en steeds meer musici willen hier graag optreden Marjolijn Sengers, organisator

Met deze formule kon de kleine kamermuziekclub tot bloei komen en concertschuwe luisteraars lokken door de rijk gevarieerde voorstellingen, van zuiver klassiek tot nieuw. Er zijn vijftien zondagmiddagconcerten per seizoen die zonder pauze slechts een uur duren.

Afgelopen zondag was het recital van de talentvolle Ierse pianist Seán Morgan Rooney al een ‘zomertoetje’.

Op zondag 18 september begint het achtste seizoen met het Trio Kãna. Drie jonge slagwerkers hullen de klassieke muziek in een nieuw jasje: zoals zij op marimba’s een Bachwerk laten klinken, laat zelfs de meest verstokte authentieke Bachfanaat smelten.

Verder zal er veel moois volgen: onder andere het vioolpiano-duo Dupont/Spanjaard, een ‘Bakkie Bach’ met sopraan Klaartje van Veldhoven, het Helikon Kwartet met beroemde klezmermuziek, het Metropole Orkest met cello’s, gitarist Izhar Elias, een liederenrecital, minimal music, lekker zwijmelen voor de jongeren, en het Hexagon Ensemble met een familievoorstelling Beauty & the Beast.

Quote Juist de intimiteit van de beleving is onze kracht Marjolijn Sengers, organisator

Oprichtster (acht jaar geleden samen met Jan van Bree) en programmamaakster Marjolijn Sengers: ,,Ik ben blij met ons succes, het was spannend om naast de klassieke Muziekgebouw-series iets kleins op te zetten. We overleefden corona, de populariteit is gegroeid, een vast publiek kent de weg en steeds meer musici willen hier graag optreden. Juist de intimiteit van de beleving is onze kracht.”

Enkele bijzondere muzikale toppers maakten eerder al grote indruk in deze serie. Zoals een fantastische Sacre van Strawinsky: een Russische moeder en dochter (duo Parfenova/Basilova) samen aan de vleugel. Daarbij was het een extra dimensie om het pianistische acrobaten-handwerk op de toetsen van vlakbij te kunnen bewonderen. En dát is nu net de charme van deze intieme concerten.

Concerten seizoen 22/23: podiumklassiekeindhoven.nl