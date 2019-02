Poes Eu na twaalf jaar terug voor d'r oude dag in Geldrop

Eisen tot zes jaar cel voor drugslab in Eindhoven

17:13 DEN BOSCH - Vier mannen zeggen dat ze niks te maken hebben met een in 2017 opgerold xtc-lab aan de Heydaalweg in Eindhoven. De officier van justitie gelooft daar niks van. De zwaarste straf die ze eist is zes jaar, de lichtste dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk.