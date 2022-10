Poëzie slaat brug tussen Roemenië en Nederland

EINDHOVEN - In de bibliotheek van Eindhoven werd zondagmiddag door de Roemeense school een voorleesmiddag gehouden in het Roemeens.

De Roemeense school werd opgericht als weekendschool door een groep ouders. De school richt zich op Roemeense kinderen die in Nederland opgroeien. De kinderen leren over de Roemeense taal en cultuur. Teodora (16) is geboren in Roemenië, maar woont al sinds haar kleutertijd in Nederland. „Ik ga graag naar de Roemeense school. We praten met elkaar op school en we doen veel toneelstukjes. Het is dus wel wat anders dan een gebruikelijke school, maar dat maakt het ook leuk.”

Online verbinding

Tijdens de voorleesmiddag, gepresenteerd door Vlad Niculescu-Dinca, voorzitter van de Roemeense school, werd er poëzie voorgedragen. Carmen Tiderle doet dit via een online verbinding vanuit Boekarest. Het gedicht over een kleine muis die allemaal klassieke literatuur boeken eet, maar liever toch kiest voor een boek van chef Jamie Oliver want dat eet nou eenmaal lekkerder is geschreven vol humor en woordgrapjes.

Quote Poëzie nodigt uit tot nadenken Sorinela Filomena, Dichteres

De Eindhovense Sorinela Filomena (literair pseudoniem) was de tweede dichteres die haar poëzie voordroeg. Ze heeft inmiddels twee dichtbundels gemaakt, ‘Rădăcini înnodate’ (verstrengende wortels) en ‘Locujesc într-o oglinda’ (Ik woon in een spiegel) uit beide bundels las ze aan het publiek voor. Het aanwezige publiek luisterde geboeid naar haar. Filomena: „Poëzie is heel persoonlijk, wat ik schrijf, is misschien wat minder toegankelijk voor kinderen. Maar toch, als je bijvoorbeeld bij het gedicht ‘Het smelten van de kindertijd', vraagt aan kind of dat eigenlijk wel kan, krijg je toch een reactie. Kinderen nemen dingen vaak letterlijk, maar dat is het mooie poëzie nodigt uit tot nadenken.”

Volledig scherm De Roemeense school hield een voorleesmiddag in de bibliotheek van Eindhoven. © DCI Media

Adina Caldararu is een van de aanwezige: „De poëzie die ik vanmiddag heb gehoord was grappig en soms ironisch. Ik kom trouwens ook graag in de bibliotheek voor Nederlandse en Roemeense boeken. Inmiddels heeft de bibliotheek een aardige Roemeense collectie die wij zelf hebben gesponsord en vandaag komen daar nog meer boeken bij die wij gekregen hebben van een sponsor uit Roemenië.”

De middag werd afgesloten door de aanwezige kinderen, die onder toeziend oog van juf Lucretia via een online verbinding, gedichten voordroegen die ze op school hadden geleerd.

De voorzitter van de Roemeense school, Vlad Niculescu-Dinca kijkt terug op weer een geslaagd evenement. Niculescu-Dinca: „We wilden met dit evenement een brug slaan door poëzie tussen Nederland en Roemenië en dat is gelukt.”