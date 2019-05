Politie blaast demonstratie Pegida af in Eindhoven

Wereldboom in ’t Wasven: Hart van hout voor Gevlekte Zuiderling

26 mei Gisteren kwamen in ’t Wasven natuur en cultuur samen tijdens Fête de la Nature: Alfred van Kempen, bestuursvoorzitter Groendomein Wasven en Sandra van Gerwen, projectleider CKE hadden voor de tweede maal de handen ineen geslagen om dit festival te organiseren. Het thema dit jaar was bomen, en niet zonder reden: precies tien jaar geleden werd een majestueuze plataan in ’t Wasven als eerste Wereldboom in Nederland ingewijd. De boom, met de naam de Gevlekte Zuiderling, is rond 1760 geplant.