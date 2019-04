Politie Brabant gaat containers vol oud bewijsmateriaal doorspitten voor sporen cold cases

Tijdelijk mandaat voor stichting Cultuur Eindhoven

19 april EINDHOVEN - De stichting Cultuur in Eindhoven (SCE) krijgt een tijdelijk mandaat van het college van B en W om subsidie toe te kennen. Daarmee repareert het stadsbestuur het juridische vacuüm dat is ontstaan door een uitspraak van de raad van state. Het mandaat is tijdelijk, tot eind volgend jaar. Daarna moet er een definitieve reparatie komen in verordening waarmee de taken en bevoegdheden van SCE zijn geregeld.