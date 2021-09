Politie gebruikt deze slimme camera om bellende en appende automobilisten te beboeten

Automobilisten opgelet. Verkeerspolitie Oost-Brabant heeft vrijdag de zogenaamde MONOcam in gebruik genomen. Dat is een slimme camera die kan herkennen of je als automobilist een apparaat in de hand hebt.

De MONOcam is grotendeels door de politie zelf ontwikkeld. De mobiele camera staat op een driepoot en kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden neergezet. Software in de camera ‘herkent’ of bestuurders een apparaat vasthouden. Tijdens de pilot van de afgelopen maanden heeft de camera geleerd wanneer er sprake is van een overtreding.

Check, dubbelcheck

Als de camera registreert dat iemand achter het stuur mogelijk een telefoon in de hand heeft, dan geeft hij dit door aan een agent van Team Verkeer. Die beoordeelt of het klopt dat de bestuurder niet handsfree bezig is geweest. Er wordt hierbij alleen gekeken of iemand een apparaat vasthoudt. Bewijzen dat iemand daadwerkelijk belt of appt of alleen een navigatiesysteem bedient hoeft niet.

De politie hanteert vervolgens het vierogenprincipe. Dat wil zeggen dat ook een tweede politieambtenaar een check doet, onafhankelijk van de eerste controle. Wanneer er sprake is van een overtreding, wordt alles naar het Centraal Justitieel Incassobureau gestuurd, dat vervolgens de bekeuring verstuurd. De boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon bedraagt 340 euro.

Medepassagiers geblurd

De MONOcam is de afgelopen anderhalf jaar technisch getest. Ook is getoetst of het voldoet aan de privacywetgeving. ,,De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het proces goedgekeurd", aldus Paul Broer, die zich binnen de politie bezighoudt met het strategisch thema Verkeer. ,,Dat betekent dat we ons met de MONOcam houden aan de wet- en regelgeving rond privacy.”

In de praktijk betekent dit dat de gezichten van mogelijke medepassagiers automatisch worden geblurd. Alleen de mogelijke overtreder zal op de foto te zien zijn. De beelden van de camera staan korte tijd op de laptop die bij de MONOcam hoort.

Zodra agenten de beelden van een controle hebben beoordeeld en doorgestuurd naar het CJIB, worden foto’s op de laptop gewist. Dat gaat om alle beelden, zowel van overtreders als niet-overtreders. Foto’s van overtreders blijven daarna enkel opgeslagen bij het CJIB, zoals dat al gebeurt met de foto’s die door radarsets en flitspalen zijn gemaakt.

Afleiding in het verkeer

Jaarlijks vinden tienduizenden verkeersongelukken plaats. De oorzaken zijn divers, maar de top drie wordt bestaat uit te hard rijden, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. ,,Om het veiliger op de weg te krijgen, handhaaft de politie op met name deze grote ongevalsveroorzakers", vertelt Broer. Hij verwacht dan ook dat de inzet van de MONOcam bijdraagt aan meer veiligheid op de weg. Alle politie-eenheden krijgen de komende tijd zo’n slimme camera.