Politie keert ‘Heezerweg’ binnenstebuiten op zoek naar bewijs tegen drugsbazen; pottenkijkers niet gewenst

Spoor Best verhoogd, rolstoe­lers blij met betere instap voor Sprinter: ‘Nu de intercity’s nog’

BEST - Eerlijk is eerlijk: het is niet honderd procent optimaal. Nog altijd moeten rolstoelgebruikers enkele centimeters hoogteverschil overwinnen om de Sprinters op het station in Best ‘binnen te rollen’. Rolstoelgebruiker Marijke Smits is blij met de aanpassingen, al zijn er nog zaken die beter kunnen.

15 oktober