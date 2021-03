Politie Oost-Brabant onnodig druk met verwarde mensen: 'Er is extra opvang nodig’

Deze regionale onderne­mers gooiden het roer om en innoveer­den in de coronacri­sis

8:00 EINDHOVEN - Kopstukken uit de industrie hamerden er vorig jaar al op: ondernemers moeten aan de bak om ons land uit de crisis te innoveren. Hoewel dat lang niet in alle branches mogelijk is, hebben heel wat bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant een ferme ruk aan het roer gegeven, blijkt ook uit de nominaties voor jaarlijkse ‘bedrijfs-Oscar’ BOV-Trofee.