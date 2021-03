Politie Oost-Brabant: ‘Verwarde personen vaak te snel weer op straat, extra opvang nodig’

Dakloze uit voormalige ABN AMRO gehaald bij brand aan Stadhuis­plein in Eindhoven

9 maart EINDHOVEN - In het voormalige kantoorpand van ABN AMRO aan het Stadhuisplein in Eindhoven woedde dinsdagochtend even een flinke brand. Het vuur ontstond rond 06.30 uur op de benedenverdieping. Een klein uurtje later was de situatie volgens de brandweer onder controle. Een dakloze man kon - in goede gezondheid - uit het pand worden gehaald. Hij is door toegesneld ambulancepersoneel nagekeken en daarna meegenomen door de politie.