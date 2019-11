Politie over arrestatie Dordtenaar in volle trein: ‘Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd’

Oud-prof TU Eindhoven: ‘Tien procent hoge woongebou­wen is ‘risicovol’ bij brand’

7:30 EINDHOVEN - Tien procent van hoge woongebouwen is ‘risicovol’ als het gaat om brandveiligheid. In Eindhoven zijn er dat zo'n 35 van de 330. We moeten ophouden onze kop in het zand te steken en in actie komen, zegt oud-hoogleraar Jos Lichtenberg van de TU in Eindhoven.