Politie pakt vier tieners op voor zware mishandeling Stratumseind

Discotheken van weleer Dancing Carlton genoot bekendheid door Cabaret der Onbekenden: ‘Wordt nog steeds over gesproken’

EINDHOVEN – Het was één van de grotere zaken in de jaren 60: dancing Carlton op de Markt, op de plek waar nu De Vooruitgang is. Een plek waar niet alleen plaatjes werden gedraaid. Talentenjacht Cabaret der Onbekenden gaf Carlton zelfs landelijke bekendheid.

13 augustus