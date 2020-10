Politie plukt in Boxtel automobilist zonder geldig rijbewijs van de weg

Eindhoven­se burgemees­ter Jorritsma zette wethouder buitenspel bij renovatie raadszaal

8 oktober EINDHOVEN - De verbouwing van de raadszaal in Eindhoven is in 2017 door burgemeester John Jorritsma in gang gezet achter de rug om van de destijds verantwoordelijke wethouder Mary-Ann Schreurs.