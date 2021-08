Politie rijdt geldwagen klem in Eindhoven: centrale kreeg geen contact meer met personeel in voertuig

Voorzitter Thom Aussems weg bij Eindhoven­se skatehal Area 51 na hoogoplo­pend belangen­con­flict

20 augustus EINDHOVEN - Voorzitter Thom Aussems is in mei opgestapt bij skatehal Area 51 na een geëscaleerd conflict over vermoedens van belangenverstrengeling. Overige bestuursleden en de directie van de skatehal op Strijp-S zeggen dat de invloedrijke voorzitter de beste ruimte in het gebouw voor een spotprijsje wilde verhuren aan zijn dochter Sietske Aussems.