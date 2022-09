Politie schaalt op voor ‘steekpartij’ in Eindhoven, maar dit blijkt een verzinsel van de melder

Molenaar Van Stekelen­burg kan terug naar Genneper Watermolen, huurcon­tract onterecht ontbonden

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft molenaar Bernard van Stekelenburg in 2017 onterecht uit de Genneper Watermolen gezet. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat in hoger beroep bepaald en de ontbinding van het huurcontract vernietigd.

14 september