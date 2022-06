Politie waarschuwt: nieuwe babbeltruc met verplichte rookmelders

Nog diverse bedrijven­ter­rei­nen in beeld voor grote distribu­tie­cen­tra, Eindhoven wil niet meewerken

EINDHOVEN - In de regio zijn nog diverse bestaande bedrijventerreinen in beeld waar grote distributiebedrijven mogelijk een kans krijgen. In een advies aan de provincie en gemeenten worden onder andere Flight Forum, bedrijventerrein Eindhoven Airport, BZOB en Hoogeind in Helmond en Meerheide in Eersel genoemd.

