Politie zet taser in bij arrestatie 16-jarige Helmonder

Feestbees­ten opgelet! Dit festival is terug in Eindhoven en er komt een gratis preparty

Dansen aan het water met een drankje in je hand: het kan deze zomer tijdens Hidden Garden Festival. Voor de editie van vorig jaar moest de organisatie uitwijken naar Strijp-S, maar nu is het festival helemaal terug van weggeweest. Zoals vanouds in een groene omgeving én op een nieuwe locatie.