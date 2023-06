Politiek bespreken tijdens een pizzaparty: ‘Jongeren willen heus wel meedenken’

Ruim kwart van bestuur­ders rijdt te hard tijdens controle op beruchte weg in Eindhoven

EINDHOVEN - Honderden bestuurders krijgen een bekeuring op de mat, omdat ze zondag te hard reden op de Geldropseweg in Eindhoven. Op de weg, waar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden, gingen tijdens een radarcontrole maar liefst 355 mensen in de fout.