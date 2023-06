Politiemedewerker Helmond ontslagen: zat in systemen buiten werktijd en deelde informatie

Bodes bezoeken Oisterwijk. Voormalig gemeentebo­de Oisterwijk draagt voorzit­ters­ha­mer over

OISTERWIJK - Hans van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Noord-Brabantse kring van gemeentebodes. Hij is opvolger van Peter van Esch die vele jaren bode was in de gemeente Oisterwijk. De overhandiging van de voorzittershamer was tijdens een ontmoetingsdag van bodes in Oisterwijk.