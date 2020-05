Politiemol Mark M. krijgt in hoger beroep opnieuw vijf jaar cel

DEN BOSCH Mark M., alias de Weerter politiemol, krijgt in hoger beroep jaar opnieuw vijf jaar cel. Het gerechtshof vindt hem, net als de rechtbank, schuldig aan het doorgeven van geheime info aan criminelen. Het Openbaar ministerie, dat die straf eiste, is tevreden. Mark M gaat door naar de Hoge Raad, verwacht zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers

Twee jaar geleden kreeg de aspirant-agent (33) dezelfde straf van de Bossche rechtbank. Die achtte hem schuldig aan onder andere schending van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk en witwassen. Ze sprak hem vrij van omkoping, reden voor het openbaar ministerie om in hoger beroep te gaan. De rechtbank nam aan dat M. was betaald, maar zag daar geen bewijs voor.

Het hof denkt daar echter anders over. Een undercover-agent beloofde hem in de toekomst te zullen helpen met een eigen zaak en die belofte was ook een vorm van betaling, aldus het hof. Maar dat sprak hem weer vrij van ‘deelname aan een criminele organisatie’ wat de rechtbank wel had ingekopt. Het hof zag geen ‘bende’. De mol werkte samen met anderen, maar niet zodanig dat er een organisatie achter zat.

Tikfoutje

Drie maanden na de vorige veroordeling was Mark M. door een tikfoutje van het Openbaar Ministerie op vrije voeten gekomen. Iemand had een verkeerde maand ingevuld. Advocaat-generaal Gerard Sta van het OM vulde daarom zijn eis van vijf jaar cel aan met ‘onmiddellijke inhechtenisneming’. En dat gelastte het hof nu ook. In de praktijk wordt hem meestal eerst de kans gegeven zichzelf te melden. Wat M. nu zal doen kan zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers niet zeggen.

In haar uitspraak was ook het gerechtshof niet mild voor de man. Hij werd ooit ‘de rotste appel van het korps genoemd’. Nu werd hij schaamteloos genoemd, daders konden door hem de dans ontspringen. Dat hij daar geen verantwoordelijkheid voor neemt, en zelfs meewarig spreekt over zijn collega’s neemt het hof hem zeer kwalijk. Dat hij verketterd is in de pers heeft hij zelf over zich afgeroepen en geeft geen recht op strafkorting, al waren de opmerkingen vanuit het politiekorps en het ministerie ‘ongepast’.

Uit nieuwsgierigheid rondgekeken

Zelf hield de Limburger vol dat hij onschuldig was, hij had enkel zijn werk gedaan en daarnaast ‘uit nieuwsgierigheid wat rondgekeken in de systemen van de politie’. Advocaat Jan-Hein Kuijpers haalde de hoge raad aan die neuzen in politiecomputers door personeel niet langer strafbaar acht.

Naast Mark M. stond ook Mark S. uit Eindhoven terecht, hij zou de geheimen hebben door verkocht. Het openbaar ministerie vond dat de mol en zijn Eindhovense makelaar ook een criminele organisatie vormden, maar dat ziet het hof niet. Ze hebben wel nauw samengewerkt maar meer niet. Als medepleger krijgt hij –opnieuw- drie jaar cel.