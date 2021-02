Politiemol over eis dat hij 67 mille moet terugbetalen: ‘Ik word daar geen beter mens van’

Naar de Chinezen of wacht toch een Sen­seo-beursgang?

4 februari EINDHOVEN - De koffiezetters, stofzuigers en keukenapparatuur van Philips staan al sinds begin vorig jaar te koop. En de coronacrisis is voor het concern geen reden om van de oorspronkelijk planning af te wijken: halverwege dit jaar is de tak verkocht. Terwijl de gesprekken met kopers nog in gang zijn, komt een beursgang nadrukkelijker in beeld. Of is hier sprake van een tactisch spel?