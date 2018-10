Politieteam dat verkeersongevallen analyseert in Oost-Brabant weer op sterkte

De VOA was in Oost-Brabant vorig jaar lange tijd niet iedere nacht beschikbaar. En juist dan vinden de meeste van de gemiddeld vijftien ongevallen plaats waarmee het team maandelijks wordt geconfronteerd. De experts komen in actie bij alle dodelijk ongevallen en bij ongelukken met zwaargewonden waarbij een partij als veroorzaker wordt beschouwd. Het verkeer moet in zo'n geval worden omgeleid tot de VOA-medewerker zijn onderzoek heeft afgerond. Dat duurt zo'n drie tot vier uur. Flinke opstoppingen in de regio dreigden omdat het team de nodige nachten pas in de ochtend beschikbaar was.