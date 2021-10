Polsbandje in Eindhoven vooral in trek bij drukke cafés

Verstande­lijk beperkte werd beroofd en kreeg peuk in zijn gezicht

19:00 DEN BOSCH - Een 22-jarige Eindhovenaar heeft van de rechtbank in Den Bosch vrijdag 120 uur werkstraf gekregen, plus een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij vorig jaar een verstandelijk beperkte man had mishandeld en afgeperst.