Poolse dakloze (33) sliep in gestolen auto, maar rechtbank rekent hem dat niet aan

Brabant verliest 300.000 euro door subsidie aan bedrijf dat failliet ging: ‘Gelukkig niet eerder voorgeko­men’

DEN BOSCH – De provincie kan fluiten naar drie ton die ze als subsidie aan een veelbelovend bedrijf gaf. De onderneming ging in maart failliet en geld om Brabant terug te betalen is er niet. De provincie neemt nu haar verlies en kijkt of de subsidieverlening beter kan.

21 november