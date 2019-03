Poolse parochie van Bossche bisdom loopt als een trein: ‘Met Pasen zit hier een man of zeshonderd’

Het is een tafereel dat je in een Nederlandse kerk niet snel tegenkomt. Een boomlange Poolse twintiger, vaste gast in de sportschool, bereidt zijn deel van de heilige mis voor. Hij loopt naar achteren, komt met een metershoog Mariabeeld terug en zet dat klaar voor het altaar. De man blijft nog een paar keer op en neer lopen. Hij haalt eerst een vaasje frisse tulpjes (rood en oranje) en komt daarna met een grote brandende kaars terug. Dan zoekt hij een plaatsje op in een van de voorste rijen, pakt een rozenkrans in de handen en slaat vroom aan het bidden. De mis begint over een kwartiertje.