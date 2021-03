Porsche rijdt woning binnen in Eindhoven, bestuurder op de vlucht

Rabobank voorspelt bovengemid­del­de groei re­gio-economie: ‘Brainport trekt Nederland uit het slop’

18 maart EINDHOVEN - In Zuidoost-Brabant zijn de lijntjes kort. Het is een veelgehoorde typering van de regionale economie, niet zelden uitgesproken door mensen uit deze regio zelf. Maar dat is misschien niet louter borstklopperij.