Portugese verrassing helpt DBS vooruit, ook tegen PSV AV, maar voor hoe lang? ‘Heb al contacten in België’

Extra personeel bij Jamin in Eindhoven vanwege jattende jeugd: ‘Met dank aan Tiktok’

EINDHOVEN – Ondernemer Willem-Jan Mollemans is ze helemaal zat: stelende jongeren in zijn twee Eindhovense snoepwinkels. Elke week vatten hij en zijn personeel meerdere jeugdige dieven in de kraag. ,,Op TikTok wordt het idee verspreid dat stelen makkelijk is.”