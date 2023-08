Pro-Russische aanvallers slaan weer toe in Nederland: dit keer leggen ze de website van de Kamer van Koophandel plat

INTERVIEW Peter Bosz gaat niet akkoord met middelmaat bij PSV: ‘Maar hier zit geen chagrijni­ge trainer hoor’

PSV won dinsdagavond ogenschijnlijk simpel van het Oostenrijkse Sturm Graz en is dicht bij de play-offs van de Champions League. Na de 4-1 thuiszege was Peter Bosz desalniettemin kritisch op zijn ploeg, die volgens hem nog veel dingen beter kan doen. ,,In de eerste helft vond ik niet dat wij zo goed speelden”, zei hij. Wat er dan allemaal nog beter kon?