‘Probleem-plastic’ in ademapparaten Philips; 1700 machines wereldwijd teruggehaald

Fietsster ernstig gewond bij botsing met vrachtwa­gen in Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietsster is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen op de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven. Ze kwam kort klem te zitten. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

24 augustus