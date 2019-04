ProRail: ‘Achterstallig onderhoud brengt tienminutentrein in gevaar’

Belgisch bier met stoofvlees op Stratum­seind

7:30 EINDHOVEN - Een Belgisch biercafé, dat is er nog niet op Stratumseind. Nog niet want in mei hopen horeca-ondernemers Bram Merkelbach en Roland van de Gevel er een te openen in het pand waar tot voor kort café De Bakkerij zat. ,,De vergunning is aangevraagd en we verwachten snel te beginnen”, aldus Merkelbach.