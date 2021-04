Provincie Noord-Brabant en bouwers: betere samenwerking vereist voor snellere woningbouw

Volgens de prognoses moet Brabant jaarlijks 12.000 woningen bouwen om het tekort van 120.000 huizen in 2030 in te lopen. Liefst zou Ronnes komend jaar 14.000 woningen bouwen. En snel. En betaalbaar, om ‘een tweedeling in de maatschappij te voorkomen’. Dat kan ook, benadrukt voorzitter Beks van WoningBouwersNL, regio Zuid-Nederland. ,,Betaalbaarheid, daar kunnen wij vanuit de branche wel wat aan doen. Bijvoorbeeld door toepassing van conceptwoningen en prefabbouwmethodes. Maar de grootste uitdaging is de beschikbaarheid van locaties. Daarom is het goed als ontwikkelende bouwers en corporaties samenwerken. Je ziet samen sneller waar de kansen liggen. Je kunt ook creatiever zijn, bijvoorbeeld door niet te strak vast te houden aan parkeernormen. Waar een wil is, is een weg, vinden wij. In de dorps- en stadskernen, maar ook in de gebieden aan de randen ervan.”

In het persbericht van Ronnes en Beks legt de gedeputeerde voor wonen de nadruk op bouwen in de dorpskernen en steden. ‘Er zijn in Brabant nog genoeg plekken waar we echt betaalbaar kunnen bouwen. Denk aan het opvullen van lege plekken, maar ook aan hergebruik van bestaande locaties zoals oude schoolgebouwen, sporthallen en parkeerplaatsen.”

Beks, directeur ontwikkeling en innovatie bij Hendriks Coppelmans Bouwgroep in Uden, wijst op de Woningbouwagenda die een groot aantal partijen voor de verkiezingen opstelde. ,,Je kunt het tekort aan woningen niet alleen oplossen in de binnenstad of dorpskern. Dat zijn complexe projecten die lang duren. En er is nú behoefte aan woningen, niet alleen over tien jaar. Er zijn genoeg locaties aan de rand van gemeenten waar je kunt bouwen. De provincie zat daar tot voor kort heel strak in. Maar daar snappen ze inmiddels ook dat je het alleen met inbreien niet redt. Alles wordt vloeibaar onder druk van de woningmarkttekorten.”

Wat de oproep tot meer samenwerking betreft, zitten de aannemers en de provincie op één lijn met de gemeente Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu presenteerde daar vorige week zijn Versnellingsplan. Met als belangrijkste instrument de Versnellingstafel, een orgaan om het overleg met bouwers en ontwikkelaars in de stad structureel vorm te geven. Meer ambtenaren inzetten om plannen sneller tot realisatie te kunnen brengen, acht de Eindhovense wethouder nu niet nodig.

Quote Als je van tevoren goede afspraken maakt en achteraf toetst op de uitvoering, kan een ontwikke­laar ook het bestem­mings­plan opstellen. Dat vertrouwen moet de gemeente hebben. René Beks, Voorzitter van WoningBouwersNL regio Zuid

Gedeputeerde Ronnes en bouwer Beks zien wel iets in extra mankracht voor de uitvoering van plannen. De provincie biedt een Brabantse flexpool van stedenbouwkundige ambtenaren aan, terwijl WoningBouwersNL pleit voor het gebruik van de capaciteit bij de branche om ‘de gekrompen ontwikkelafdelingen van gemeenten en corporaties’ te steunen. ,,Als je van tevoren goede afspraken maakt en achteraf toetst op de uitvoering, kan een ontwikkelaar ook het bestemmingsplan opstellen. Dat vertrouwen moet de gemeente hebben. En voldoet het plan niet, dan moet je de ontwikkelaar ter verantwoording roepen. Dan kan die zijn bouwrecht verliezen”, aldus Beks.

Volgens Ronnes biedt de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar van kracht wordt, meer ruimte om bouwlocaties te vinden. ‘Stopt een agrarisch bedrijf? Dan is het voor gemeenten nu makkelijker om het bestemmingsplan aan te passen en er bijvoorbeeld seniorenwoningen te realiseren. Draagvlak is daarbij enorm belangrijk. Door al in een vroeg stadium met de omgeving in gesprek te gaan, behaal je uiteindelijk winst in het doorlopen van het traject. En dat helpt weer om de bouwproductie te versnellen', aldus de gedeputeerde.

Beks voegt er nog wel aan toe dat gemeenten niet moeten overvragen. Nu moeten projecten én duurzaam, én betaalbaar, én snel gebouwd worden. ,,Door opeenstapeling van eisen wordt een project soms onhaalbaar. In het overleg dat wij voorstaan kun je beter keuzes maken: waar ga je voor snel, waar voor duurzaam en waar voor betaalbaar. Dat leidt tot sneller bouwen.” Wethouder Torunoglu lijkt dat ook te erkennen in het Versnellingsplan. Daar biedt hij ruimte voor ‘maatwerk’ bij ontwikkelplannen.