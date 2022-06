Provincie schiet De Kazerne in Eindhoven weer te hulp, aflossing lening voor designhotspot versoepeld

Eerste 3D Productie vakbeurs in Klokgebouw: ‘Je moet 3D denken en 3D ontwerpen om 3D te kunnen doen’

EINDHOVEN - Dat een stoel, onderdeel of zelfs een huis door een 3D-printer gemaakt kan worden is niet nieuw, maar dat 3D kan helpen om het grote tekort aan arbeidskrachten terug te dringen wel. De eerste 3D Productie vakbeurs in het Eindhovense Klokgebouw is een kennismaking met talloze mogelijkheden die deze (virtuele) techniek in huis heeft.

23 juni