PSG trekt kneiterhard aan Xavi Simons en Nottingham Forest nog niet hard genoeg aan Sangaré: dit is de stand van zaken bij PSV

Ooit stond hij op billboards in Azië, nu begeleidt hij profvoet­bal­lers: ‘Ik was bij PSV niet de makkelijk­ste’

Hij gold als een grote belofte bij PSV, maar Ronald Hikspoors (35) beleefde als voetballer vooral fraaie avonturen in Azië. Hij zag billboards met zijn hoofd erop en dineerde in de jungle. Nu is hij assistent bij Helmond Sport, waar hij spelers individueel begeleidt. Daarbij put de Astenaar uit zijn eigen ervaringen: ,,Ik was niet de makkelijkste.”