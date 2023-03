PSV betreurt besluit over Cambuur-fans, irritatie bij groep Eindhovense supporters

PSV betreurt een beslissing van de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem over het weren van uitsupporters van Cambuur. Aanstaande zondag speelt de club in het Philips Stadion tegen de Friezen en de fans van de nummer laatst in de eredivisie zijn niet welkom, zo oordeelde Dijsselbloem woensdag.

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV laat weten het besluit te betreuren en vindt dat ‘een kleine groep het voor de rest verpest’. Dijsselbloem wil niet dat supporters van Cambuur én FC Groningen naar het Philips Stadion komen, omdat de politie hen niet meer wil begeleiden. Er is volgens betrokkenen al langer sprake van intimidaties en bedreigingen richting politiemensen en Dijsselbloem vindt dat onacceptabel.

Brands vindt dat uitsupporters gewoon bij de wedstrijd horen. ,,Gastvrijheid is een van de kernwaarden van PSV. We hopen daarom dat we in de toekomst gewoon weer uitsupporters mogen ontvangen. Zoals dat hoort”, geeft hij aan.

Uitfans

Onder anderen Supportersgroepering PSV Fans United heeft gereageerd op de ontstane situatie en vindt dat de Eindhovense burgemeester zich heeft laten beïnvloeden door een brief van de Nationale Politie, die onder de rijksoverheid valt. Voorzitter Frits Bovers zegt dat bedreigingen niet goed te praten zijn. ,,Maar acteer daar op en onderzoek dat. Wij hebben stilaan het idee dat men via omwegen en verhalen, die we maar moeten geloven, op een bepaald moment geen uitfans meer toe wil laten. Daar gaat het in onze ogen om.”

PSV Fans United was naar eigen zeggen overvallen door het besluit van Dijsselbloem. In het wekelijkse veiligheidsoverleg is de situatie niet besproken, geeft Bovers aan.

Generiek

Ook Supportersvereniging PSV is bepaald niet te spreken over de maatregel van de Eindhovense burgemeester. In een verklaring komt de grootste supportersgroepering tot de conclusie dat er generiek wordt gestraft. ,,We balen er stevig van dat wederom een makkelijke, generieke maatregel wordt genomen in plaats van aanpakken van diegene die aangepakt moeten worden. Terwijl er genoeg mogelijkheden voorhanden zijn, die niet of nauwelijks gebruikt worden. Opsporen, aanhouden en daadwerkelijk straffen van de paar raddraaiers die het voor de overgrote groep échte supporters verzieken. Daarnaast de inzet van de meldplicht. Waarom is dát niet de logische en eerlijke inzet? Waarom wordt ‘de gewone voetbalsupporter’ door de burgermeester(s) in het verdomhoekje gezet?”

De groepering vindt dat supporters ook zelf een taak hebben bij het bestrijden van trammelant. ,,Ook voor ons, supporters, is het tijd om zélf verantwoordelijkheid te nemen in plaats van steeds te stellen dat het altijd om een individu gaat. Tijd om niet te bagatelliseren van wat er gebeurt, maar zelfcorrigerend te worden. Niet te distantiëren, maar elkaar aanspreken. Distantiëren is immers het meest makkelijke. Verantwoordelijkheid nemen daarentegen het moedigste. Voor ons en voor de burgemeesters.”

