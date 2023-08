PSV bevestigt de komst van Bayern-middenvelder Tillman en wil meer: ‘Matthijs de Ligt zei goede dingen’

PSV heeft ook een Amerikaan­se optie achter de hand voor de verdedi­ging

PSV heeft interesse in de Amerikaan Miles Robinson (26), een centrale verdediger van Atlanta United FC. Hij is een van de opties om de verdediging van de club te versterken. PSV is daarnaast nog met het management van de Belgische speler Zeno Debast in gesprek om naar Eindhoven te komen en technisch directeur Earnest Stewart maakte daar vorige week geen geheim van. Of diens huidige club Anderlecht wil meewerken, blijft de vraag.