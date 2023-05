PSV boekt aansprekend internationaal succes met grootste talenten: wat betekent dit voor hun toekomst?

Opnieuw taakstraf­fen voor twee relschop­pers bij moskee in Eindhoven

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een Belg die meedeed aan de rellen bij de Eindhovense Al Fourqaan-moskee in 2019 krijgt in hoger beroep een werkstraf van 210 uur en een maand cel voorwaardelijk. Het gerechtshof in Den Bosch geeft een Eindhovense relschopper 90 uur.