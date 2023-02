PSV denkt El Ghazi snel weer te begroeten bij de selectie

Mispakken op kolfappa­raat na bevalling kan niet meer, bij Anna Ziekenhuis kan iedereen er altijd een huren

GELDROP - Wat te doen als je kindje ’s nachts of in het weekend geboren wordt en je geen kolfapparaat voor moedermelk in huis hebt? Vanaf dinsdag kunnen jonge ouders dan terecht in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Hier staan kluisjes van MYPUMP waaruit je dag en nacht een kolf kunt pakken.