PSV-directeur Brands woest op toeschouwer die keeper van Sevilla aanvalt: ‘Ook onze supporters pikken dit niet’

Keeper Benitez verwacht bij PSV veel van zichzelf: ‘Ik moet mijn teamgeno­ten helpen met organise­ren’

PSV-keeper Walter Benitez was woensdag vanuit de spelersgroep van PSV degene die de pers te woord stond, daags voor het Europa League-duel PSV-Sevilla FC. Hoewel hij snapt dat de uitgangspositie van zijn club na een 3-0 nederlaag in Spanje hondsberoerd is, weigert de doelman de handdoek al in de ring te gooien. ,,Wonderen bestaan”, zei hij desgevraagd. ,,En daarbij kan ik het team helpen.”