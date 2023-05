PSV doet zichzelf een wasmand vol zorgen en onrust cadeau, vooral omdat achterin middelmaat regeert

Eindhoven­se belasting­amb­te­naar ontslagen om zwartspa­ren in het buitenland: ‘Hij is niet meer geloofwaar­dig’

EINDHOVEN - Een ambtenaar van het belastingkantoor in Eindhoven is zijn baan kwijt omdat hij tien jaar lang zwart spaarde bij banken in Luxemburg en Japan. Vanwege ‘ernstig verwijtbaar’ gedrag krijgt de man uit Deurne geen enkele ontslagvergoeding.