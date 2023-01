PSV en Philips gaan samen op zoek naar nieuw bloed en willen 1913 donoren werven

Muzikale ode voor veteraan Joe Cattini, de eerste Local Hero van Eindhoven

EINDHOVEN - Stichting 18 september presenteerde zondagmiddag in de Catharinakerk de première van het Local Hero concert. Zo’n driehonderd bezoekers waren getuige van een muzikale ode door het Stratums Muziekkorps St. Cecilia aan Joe Cattini. Hij is een van de laatst levende bevrijders van Eindhoven en tevens de inspirator voor de toekomstige winnaars van de Local Hero award. Cattini, die in Engeland woont, kon vanmiddag vanwege zijn broze gezondheid niet zelf aanwezig zijn.

16 januari