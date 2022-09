PSV'er Ki-Jana Hoever slachtoffer van criminelen: sieraden gestolen tijdens duel met Feyenoord

Vijftien schoten bij kookpunt familieve­te, verdachten riskeren acht jaar gevangenis­straf

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Vijftien keer schoten de vier verdachten op de slachtoffers. Eerst toen ze in de auto zaten, later toen ze renden voor hun leven. Dat er geen doden vielen is een wonder. Als het aan het Openbaar Ministerie gaan de verdachten voor acht jaar de cel in. Maar die zijn volgens eigen zeggen onschuldig, er zou juist op hen worden geschoten.

19:32