PSV'er Saibari doet bij Jong Marokko vertrouwen op met drie goals

Burgemees­ter van Hee­ze-Leen­de levert na achttien jaar zijn ambtsketen in

HEEZE-LEENDE - Paul Verhoeven stopt per 1 februari 2024 als burgemeester van Heeze-Leende. Dat maakte hij vanavond bekend, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. Verhoeven (67) is zeventien jaar burgemeester in Heeze-Leende.