PSV'ers brengen met KNVB-beker bezoek aan Máxima Medisch Centrum

Wat een water! Zo zag Eindhoven er vroeger uit na een flinke regenbui

Van ondergelopen tunnels in Eindhoven tot kanoën op straat in Nuenen. Door een enorme regenbui stonden verschillende straten afgelopen weekend blank. Ook vroeger dobberden auto’s als bootjes door de straat als het flink had geregend. Kijk maar eens naar deze foto’s uit de oude doos.