PSV'ers willen De Kuip zondag rood laten kleuren

Column Een toekomst zonder vleeseters? Jules Verne werd in zijn tijd ook volkomen geschift verklaard

Afgelopen weekeinde mocht ik twee dagen vertoeven in wat ik nog steeds het mooiste gebouw van Eindhoven vind: het Evoluon. Vanaf de redactie in Strijp zien we het in de verte liggen. Het blijft toch altijd iets hebben van een groot ruimteschip dat net is geland.