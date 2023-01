PSV-fans schrikken van proef met ‘kei dure cola’ in Philips Stadion, bijna 6 euro voor een flesje

De liefde van de zusters voor de medemens in en om de Hoogstraat

EINDHOVEN - Bijna 140 jaar geleden trokken de Zusters van Liefde uit Schijndel naar de Hoogstraat in Eindhoven. Ze zorgden er voor onderwijs en ouderenzorg, maar ook voor opvang van vluchtelingen en protesteerden tegen kernwapens. Nu is er een boek over verschenen.

