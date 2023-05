PSV gaat snel schoon schip maken na een seizoen van uitersten

In smartpho­nes vind je nog een beetje ‘Roozeboom’ terug: ‘Maar Fredje heeft veel te danken aan anderen’

EINDHOVEN – Fred Roozeboom is zo’n bevlogen professor die ingewikkelde dingen op een makkelijke manier uitlegt. Hij startte veertig jaar geleden zijn onderzoek voor Philips en later NXP. In moderne snufjes zoals smartphones vind je nu nog een beetje ‘Roozeboom’ terug. Hij vertelt over zijn werk, waarvoor hij een Amerikaanse ‘oeuvreprijs’ won.