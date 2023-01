PSV hard op weg om versterking te halen: Fábio Silva wil naar Eindhoven komen

De ‘lachertjes’ uit Veldhoven staan allebei toch maar mooi op het NK

VELDHOVEN - De ster van de broers Quinten (20) en Yannick (17) Pongers uit Veldhoven is al jaren rijzende in de wereld van het poolbiljart. Dat ze zich beiden wisten te plaatsen voor het finaleweekend van het 9-ball is absoluut geen toeval, beweert ook hun Belgische trainer Johny van Rijkel.

19 januari