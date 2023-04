PSV heeft nog behoorlijk wat kopzorgen richting NEC-uit en mist kwartet spelers

Receptenwedstrijd Mr No Meat maakt derde vegan recept voor de strijd om het lekkerste gerecht: vegan roti

Het derde restaurant dat meedoet in de vegan receptenwedstrijd is Mr No Meat in Down Town Gourmet Market aan de Smalle Haven. Dit restaurant maakte nog niet zo lang geleden een 180-graden-switch van alleen maar vlees naar helemaal geen vlees meer. Kok Maurice de Joode kon niet meer slapen van de vegan recepten die door zijn hoofd spookten. Een ervan: vegan roti.