PSV heeft tegen FC Emmen een goedgevuld stadion, dit is de stand van zaken en het programma daarna

Limburgse Hanssi zingt de grote schlager­hits in het theater: van Udo tot Heino

VELDHOVEN - Hoempapa, tafels vol bierpullen en de polonaise. Schlagerhits staan symbool voor een fout feestje. Zanger Hanssi Kaiser denkt daar anders over. Hij brengt een serieus eerbetoon aan de Duitse toppers van weleer. Deze week te zien in Pelt, daarna in Veldhoven.

5 februari