PSV hengelt nieuwe keeper voor beperkt bedrag binnen: Steur tekent tot medio 2025

Ziekenhui­zen regio beleven wisselende oudejaars­nacht, vijf baby's geboren in Catharina Ziekenhuis

EINDHOVEN/HELMOND - Bij de ziekenhuizen in de regio is de jaarwisseling wisselend verlopen. Bij het Catharina Ziekenhuis was het erg druk, onder andere omdat er vijf baby's werden geboren. In de andere ziekenhuizen bleef het relatief rustig.

1 januari