PSV houdt veel ballen in de lucht in Oostenrijk, waar de regenpijp maar één functie heeft

Tweede verdachte opgepakt voor explosie shishaloun­ge in Eindhoven

EINDHOVEN/AMSTERDAM - De politie heeft donderdag een tweede verdachte (25) aangehouden die mogelijk betrokken is bij de ontploffing van een explosief in Eindhoven. Een shishalounge aan de Tongelresestraat was vorig jaar op 29 oktober het doelwit en liep veel schade op.